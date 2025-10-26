Scossa in Irpinia, a Capriglia la messa si celebra nel salone dell’asilo

A seguito della scossa di terremoto avvertita ieri sera in provincia di Avellino, in alcuni comuni le messe domenicali non si sono tenute nelle chiese per precauzione.
A Capriglia Irpina, ad esempio, la celebrazione è stata spostata nel salone dell’asilo parrocchiale “Gesù Bambino”, in via Lago, dove don Vincenzo Gilardi ha celebrato la messa.
Sempre a Capriglia Irpina, il tradizionale pranzo della vendemmia si svolgerà regolarmente nella sala consiliare del Comune, dopo che le verifiche tecniche hanno garantito la sicurezza dei locali.