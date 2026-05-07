VIDEO/ Pietradefusi, Valditara inaugura il murale della legalità dedicato a Piersanti Mattarella

Una mattinata all’insegna della memoria, della legalità e della partecipazione quella vissuta oggi a Pietradefusi, dove il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione del murale della legalità e all’intitolazione del plesso scolastico di Dentecane a Piersanti Mattarella.

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Grande l’entusiasmo degli studenti e dell’intera comunità scolastica nell’accogliere l’esponente del Governo, protagonista di una visita fortemente simbolica incentrata sui valori della memoria e dell’impegno civile.

“Ho fortemente voluto essere qui – ha dichiarato Valditara –. Piersanti Mattarella è un fulgido esempio della lotta alla mafia. Ricordo ancora, ero ragazzo, quei tragici avvenimenti e la drammatica immagine del presidente Sergio Mattarella che prendeva tra le braccia il fratello appena assassinato”.

Il ministro ha ricordato il ruolo dell’allora presidente della Regione Siciliana nella battaglia contro la criminalità organizzata: “Piersanti Mattarella approvò leggi coraggiose sugli appalti in Sicilia, andando a colpire direttamente gli interessi mafiosi. Il messaggio di legalità che lanciamo oggi è forte ed è anche un ringraziamento alle forze dell’ordine, alla magistratura, alle istituzioni e a tutti coloro che lavorano ogni giorno per garantire sicurezza e legalità”.

A sottolineare il valore dell’evento è stato anche il sindaco Nino Musto, che ha parlato di “una giornata storica” per la comunità: “È la prima volta che abbiamo l’onore di ricevere un ministro. Siamo pronti a completare questo istituto comprensivo ed è una soddisfazione straordinaria per questa piccola frazione e per il nostro piccolo comune”.

Soddisfazione anche nelle parole della dirigente scolastica Antonella Di Caterino: “I ragazzi erano entusiasti, ma hanno partecipato davvero tutti: docenti, genitori e personale scolastico. C’è stata grande gioia per la presenza dello Stato in questa piccola scuola, che rappresenta però una bellissima realtà del territorio”.