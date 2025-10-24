Iannace: “Tumori in crescita, non abbandonate la prevenzione. È la nostra prima arma di difesa”

«Stiamo lavorando intensamente anche sul territorio – dichiara il dottor Carlo Iannace – ma purtroppo i dati ci mostrano che i tumori sono in crescita, spesso in forme più aggressive. Per questo non dobbiamo mai abbassare la guardia: non abbandonate la prevenzione, è la nostra prima e più importante arma di difesa».

Parole che suonano come un monito e un appello al tempo stesso, quelle del senologo e oncologo irpino, da anni impegnato nella lotta ai tumori e nella promozione della prevenzione attraverso iniziative, campagne di sensibilizzazione e controlli gratuiti in tutto il territorio.

Iannace sottolinea l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla diagnosi precoce, unica strada davvero efficace per ridurre mortalità e complicanze legate alla malattia. La rete di prevenzione e assistenza che coinvolge ospedali, associazioni e volontari continua a rappresentare un punto di forza, ma – ribadisce il medico – «serve l’impegno di tutti per diffondere la cultura della prevenzione e della cura».

Un messaggio chiaro, che invita a non rinviare controlli e screening: la prevenzione resta la più potente forma di cura.