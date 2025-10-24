Benevento, 32enne arrestato con oltre un chilo di hashish, cocaina e quasi 27mila euro in contanti

Nel corso di una mirata attività di controllo del territorio volta al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento hanno tratto in arresto un uomo di 32 anni, trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga, materiale riconducibile all’attività di spaccio e di una consistente somma di denaro contante.

L’operazione è scattata, al termine di un’intesa attività investigativa, nel corso di una perquisizione domiciliare nel centro cittadino, durante la quale i militari hanno rinvenuto 13 panetti di hashish, avvolti in cellophane termosaldato, per un peso complessivo di 1,174 chilogrammi, e 2,3 grammi di cocaina racchiusi in un piccolo contenitore di vetro.

All’interno dell’abitazione sono stati inoltre sequestrati un coltello da cucina con la lama intrisa di hashish, due bilancini di precisione, una macchina conta-soldi e, nascosti tra gli indumenti e in una cassaforte, 26.785 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il 32enne è stato condotto in caserma e dichiarato in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la Casa Circondariale.

L’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Benevento si inserisce nel più ampio piano di controlli finalizzato al contrasto del traffico di droga disposto dal Comando Provinciale teso al rafforzamento della sicurezza nel centro cittadino.

La persona arrestata è da ritenersi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.