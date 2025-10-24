Avella, principio d’incendio in un’abitazione per un corto circuito: nessun ferito

AVELLA – Nella mattina odierna, i Carabinieri della Compagnia di Baiano e i Vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti in via Togliatti, a seguito di un principio di incendio all’interno di un’abitazione dovuto ad un corto circuito. Il proprietario, al momento dell’incendio, era nel cortile. Nessun ferito. Procedono i Carabinieri della Stazione di Avella.
Redazione Irpinia
Testata giornalistica registrata al tribunale di Avellino con il n. 422 del 21.5.2014
- Redazione – Via Dell’Industria snc – Pietradefusi (AV)
- 082573384
- redazione@irpinianews.it