Avella, principio d’incendio in un’abitazione per un corto circuito: nessun ferito

AVELLA – Nella mattina odierna, i Carabinieri della Compagnia di Baiano e i Vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti in via Togliatti, a seguito di un principio di incendio all’interno di un’abitazione dovuto ad un corto circuito. Il proprietario, al momento dell’incendio, era nel cortile. Nessun ferito. Procedono i Carabinieri della Stazione di Avella.