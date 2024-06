Iandoli: niente apparentementi, la mia elezione? Non scegliamo per convenienze personali

AVELLINO- “Nessun apparentamento”. Il candidato sindaco di Fratelli d’Italia Modestino Iandoli e’ laconico. Il simbolo di Fdi non sarà sulla scheda che gli avellinesi si troveranno tra meno di dieci giorni per il secondo turno. “Abbiamo discusso, come è giusto che sia in queste competizioni elettorali, ma abbiamo scelto, resteremo all’opposizione e basta”. Anche la presunta elezione tra i banchi della minoranza solo in caso di elezione di Antonio Gengaro sembra essere un tema che non interessa molto al dirigente di Fdi: “Non mi interessa proprio, non abbiamo mai fatto scelte per convenienze personali”.