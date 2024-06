Ballottaggio, D’Andrea: abbiamo chiesto dignità politica e non poltrone, Gengaro decida

AVELLINO- “Abbiamo chiesto dignità politica e non poltrone, in questi termini ci potra’ essere apparentamento con Gengaro”. Il candidato sindaco di Unione Popolare per Avellino, il medico Aldo D’Andrea lo ripete da qualche giorno, pronti a fare l’apparentamento ufficiale, ovvero con il riconoscimento della dignità politica per la sua lista. “Mi sono recato personalmente al Comitato di Gengaro qualche giorno fa e gli ho detto le stesse cose che vi sto ripetendo. Non abbiamo chiesto incarichi o posti in giunta, solo che venisse riconosciuta la dignità politica della nostra squadra. Cosa significa? Che il simbolo compaia sulla scheda. Ora sta a Gengaro decidere”. Nel caso non si giungesse all’accordo?. “In quel caso gli ho già detto che come cittadino Aldo D’Andrea lo voterò, ma non come candidato sindaco ed espressione di quel gruppo politico”.