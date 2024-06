La segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, a sostegno della candidatura a sindaco di Antonio Gengaro impegnato nel ballottaggio dei prossimi 23 e 24 giugno.

L’appuntamento è per lunedì, 17 giugno, con inizio alle ore 19.00 in via Verdi – Piazzetta Biagio Agnes ad Avellino.