VIDEO/ Nuovo codice della strada, parla il Questore: “È un invito alla prudenza”

“Il nuovo Codice della Strada non deve essere visto come uno strumento repressivo, ma come un invito alla prudenza. È utile per far comprendere che esistono comportamenti alla guida che non devono essere adottati, come l’uso del telefono. Oggi, con i dispositivi presenti in quasi tutte le autovetture, è davvero da irresponsabili utilizzare lo smartphone alla guida” – ha dichiarato così il Questore di Avellino, Pasquale Picone, alla vigilia dell’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada.

Il nuovo Codice introduce modifiche rilevanti in materia di sicurezza stradale, mobilità sostenibile e utilizzo dei veicoli. Le principali novità riguardano il rafforzamento delle norme per comportamenti più sicuri da parte dei conducenti, una maggiore attenzione all’ambiente e il contrasto alle distrazioni alla guida.

Tra le modifiche più significative, si segnala l’introduzione di nuove norme sul limite di velocità nelle aree urbane, che scende da 50 a 30 km/h in molte zone residenziali, con l’obiettivo di ridurre il rischio di incidenti, in particolare per i pedoni. Un’altra novità importante riguarda l’uso dei dispositivi mobili: l’uso del telefono mentre si è alla guida sarà punito con sanzioni più severe, e i controlli verranno intensificati per garantire il rispetto di questa norma.

Oltre al rispetto delle norme, il Questore ha rivolto un invito alle amministrazioni comunali affinché intervengano per rendere le strade più sicure e fruibili per gli automobilisti. “Ognuno di noi conosce bene le strade cittadine – ha dichiarato Picone –: in alcune arterie ci sono vere e proprie voragini. L’invito all’amministrazione comunale è di intervenire, sia ad Avellino che in tutti i comuni della provincia, per garantire una viabilità sicura e agevole per tutti”.