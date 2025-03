I Carabinieri denunciano due persone per abusivismo edilizio e gestione illecita di rifiuti

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Marzano di Nola, in sinergia con l’Arma territoriale, a seguito di attività di controllo inerente all’abusivismo edilizio ed alla corretta gestione dei rifiuti, hanno denunciato due persone del posto, ritenute responsabili di violazioni in materia ambientale.

In particolare, i Carabinieri hanno accertato che un 65enne del posto aveva realizzato, in area sottoposta a vincolo idrogeologico con elevato rischio frana, una strada in terra battuta, con l’ausilio di una pala meccanica, in assenza delle obbligatorie e necessarie autorizzazioni.

Inoltre, veniva accertato che nel Comune di Quindi, un imprenditore agricolo aveva stoccato all’interno di una vasca interrata, rifiuti speciali provenienti dall’attività industriale in assenza di autorizzazione.

A seguito delle irregolarità riscontrate, i due soggetti sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, rispettivamente per abusivismo edilizio e gestione illecita di rifiuti.

I controlli continueranno nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell’ambiente.