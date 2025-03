Ai domiciliari viene sorpreso fuori casa a spacciare. I Carabinieri arrestano un 25enne extracomunitario

Nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità sul territorio, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha aumentato i controlli nel capoluogo irpino. In questo fine settimana, in linea con le direttive del Prefetto, Dr.ssa Rossana Riflesso, i servizi svolti hanno avuto come obiettivi principali la prevenzione e la repressione del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti nonché quella sull’abuso di alcolici e superalcolici tra giovani e giovanissimi con mirati controlli agli esercizi pubblici.

In tale contesto, venerdì pomeriggio, i militari della Compagnia Carabinieri di Avellino hanno arrestato un venticinquenne per l’ipotesi di reato di “evasione e spaccio di sostanze stupefacenti”. Il giovane, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, a seguito di un controllo presso la propria abitazione, veniva rintracciato dai militari operanti, nei giardini di piazza Kennedy.

L’immediata perquisizione al soggetto consentiva di rinvenire, occultata nelle scarpe, una modica quantità di stupefacente del tipo hashish, suddivise in sette dosi, nonché la somma di denaro contante di 40,00 euro, ritenuta probabile provento dell’illecita attività di spaccio.

La droga è stata sottoposta a sequestro e il 25enne, dopo le formalità di rito, veniva accompagnato presso la Casa Circondariale di Avellino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’attenzione dell’Arma verso i reati in genere e i fenomeni dello spaccio e consumo di stupefacenti nonchè l’abuso di bevande alcooliche resta alta: il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino affianca all’attività repressiva un’importante campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta agli studenti delle scuole dell’intera provincia irpina per le pericolose ricadute sulla salute e sulla sicurezza.