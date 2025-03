Minaccia e tenta di aggredire gli agenti con una mannaia: arrestato 45enne

LAURO- Il quarantacinquenne sottoposto qualche giorno fa all’obbligo di firma per un doppio furto di auto e la violazione dell’obbligo di dimora (aveva anche patteggiato una condanna ad un anno e otto mesi) e’ finito di nuovo in carcere per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, stavolta anche una minaccia agli agenti del Commissariato di Lauro con una mannaia, per fortuna senza conseguenze. Tutto al termine di un concitato controllo scattato nel primo pomeriggio di ieri, quando gli agenti del Commissariato di Lauro sono intervenuti perché il quarantacinquenne aveva dato in escandescenze nei pressi della sua abitazione. Lo stesso, dopo aver tentato di eludere il controllo, anche provocando lesioni ad un agente, si sarebbe ritirato in casa e quando il personale agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi ha tentato di fare accesso li avrebbe minacciati con una mannaia. Per il quarantacinquenne, sentito anche il pm di turno, e’ scattato l’arresto per resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale. Nelle prossime ore, difeso dall’avvocato Pompeo Le Donne, dovra’ nuovamente comparire davanti al magistrato per la convalida dell’arresto.