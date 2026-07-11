Hub Solofra, l’assessora Pecoraro : «Mai espresso un orientamento, il confronto si svolga nelle sedi istituzionali»

SOLOFRA- La Regione Campania interviene ufficialmente sul dibattito che nelle ultime ore ha acceso il confronto politico attorno al progetto dell’Hub per il trattamento dei rifiuti nell’area industriale di Solofra. Con un comunicato stampa diffuso oggi, 11 luglio 2026, l’assessora regionale all’Ambiente Claudia Pecoraro precisa la posizione dell’ente, smentendo di aver anticipato qualsiasi orientamento sull’esito della Conferenza dei Servizi, come invece annunciato dal sindaco della cittadina conciaria Nicola Moretti : «In riferimento alle dichiarazioni diffuse sul progetto dell’Hub per il trattamento dei rifiuti nell’area industriale di Solofra, ritengo doveroso precisare che non ho mai espresso alcun orientamento favorevole o contrario sull’esito della Conferenza dei Servizi, né avrei potuto farlo- si legge nella nota- La Conferenza dei Servizi è un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge, che richiede imparzialità, rispetto delle valutazioni tecniche e correttezza istituzionale da parte di tutti i soggetti coinvolti. Attribuire alla Regione decisioni già assunte o orientamenti mai espressi non solo non corrisponde alla realtà, ma rischia di compromettere un confronto che deve restare ancorato ai fatti e alle procedure”. E ha garantito: “La Regione Campania, al contrario, sta affrontando questo procedimento con la massima attenzione alle istanze espresse dai territori. Proprio per garantire il più elevato livello di tutela dell’ambiente e della salute pubblica, sosterrà la necessità che il progetto sia sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, con un’analisi degli effetti cumulativi delle pressioni ambientali già presenti nell’area, e chiederà prescrizioni particolarmente rigorose, tra cui un significativo ridimensionamento delle capacità di stoccaggio previste dal progetto”. Infine ha ricordato come: “Il compito della Regione non è anticipare l’esito dei procedimenti, ma garantire che ogni decisione sia assunta nel pieno rispetto della legge e con il massimo rigore sotto il profilo ambientale. Le istituzioni hanno il dovere di parlare attraverso gli atti e nelle sedi competenti. La Regione Campania continuerà ad operare con responsabilità, trasparenza e rigore, nel rispetto delle competenze di ciascuno e dell’autonomia del procedimento amministrativo, con un unico obiettivo: assicurare ogni garanzia possibile a tutela dell’ambiente, della salute pubblica e dell’interesse delle comunità»