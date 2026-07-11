Hub a Solofra, Clemente (M5s): vigileremo, niente scorciatoie o via libera preventivi

SOLOFRA- “Saremo sentinelle, perche’non ci siano scorciatoie o via libera preventivi”. Cosi’Romolo Clemente, esponente del Movimento Cinque Stelle di Solofra, che in merito agli ultimi sviluppi sul caso e il botta e risposta tra sindaco della cittadina conciaria Nicola Moretti e l’assessora regionale Claudia Pecoraro ha aggiunto: “Come Movimento 5 Stelle sosteniamo da tempo che sul progetto dell’Hub dei rifiuti nella nostra area industriale non può esserci alcuna scorciatoia o via libera preventivo- ha scritto Clemente- La prudenza espressa dalla Regione è il segno tangibile che le nostre preoccupazioni sono fondate e che la mobilitazione del territorio sta costringendo le istituzioni a rimettere al centro la tutela della salute pubblica.Accogliamo con favore l’orientamento della Regione di sottoporre il progetto alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). È un atto dovuto e imprescindibile. Solofra ha già pagato un tributo ambientale altissimo negli anni: pretendere un’analisi rigorosa degli effetti cumulativi delle pressioni inquinanti già esistenti sul nostro territorio è l’unico modo per fermare l’ennesimo schiaffo alla nostra terra. Non possiamo permetterci nuovi carichi ambientali”. Infine ha garantito che:”Come Movimento 5 Stelle Solofra continueremo a presidiare ogni singola fase della Conferenza dei Servizi. Pretendiamo che il confronto resti ancorato alla massima trasparenza e al rispetto delle comunità locali. La salute dei cittadini solofrani e la salvaguardia del nostro ambiente non sono merce di scambio. Resteremo sentinelle attente e non faremo un solo passo indietro”.