Criscitiello ad Avellino presenta Il libro nero del calcio italiano: “Il peggio deve ancora arrivare”. E sul Partenio: “Cade a pezzi”

Un libro di denuncia, ma anche di proposta per provare a cambiare il sistema calcio. Michele Criscitiello ha scelto la sua Avellino per una tappa speciale della presentazione de “Il libro nero del calcio italiano”. “Il calcio non funziona più”, afferma senza giri di parole Criscitiello, proprietario di Sportitalia e reduce dalla promozione in Serie C con la sua Folgore Caratese.

Il suo giudizio sul momento che attraversa il movimento calcistico è netto: “Qualcuno pensa che abbiamo toccato il punto più basso del calcio italiano, ma non è così perché ci arriveremo entro 24 mesi. La gente lo sta capendo e lo capirà”.

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La presentazione è stata anche un momento di confronto sui temi più delicati del calcio italiano. A discuterne con Criscitiello sono stati l’avvocato Angelo Maietta, professore di Diritto dello Sport e autore del volume Il diritto processuale del calcio, e Mario Giuffredi, agente Fifa e fondatore della MARAT Football Management s.r.l., società che cura gli interessi sportivi e l’immagine di numerosi calciatori professionisti. A moderare l’incontro è stato il giornalista Norberto Vitale.

Tra gli argomenti affrontati anche quello delle infrastrutture sportive. E proprio parlando di stadi, Criscitiello ha preso come esempio la situazione del capoluogo irpino. “Il Partenio-Lombardi cade a pezzi, sono 40 anni che si prova a mettere un sediolino e non si riesce a trovare una soluzione. È qualcosa di impensabile”, ha dichiarato.

Non è mancato un passaggio dedicato all’Avellino e al nuovo allenatore Alessandro Nesta, chiamato a guidare la squadra nella prossima stagione. “Per lui Avellino è la tappa principale. È un grande lavoratore, un grande professionista. Gli è mancata un po’ di cazzimma, deve essere più incisivo. Ad Avellino giocherà con il 4-3-3, ma deve essere incisivo e portare risultati”, ha affermato Criscitiello.

L’imprenditore e giornalista tornerà presto nel capoluogo irpino. L’appuntamento è fissato per l’8 agosto 2026, alle 20.30, allo stadio Partenio-Lombardi, in occasione del IV Memorial Sandro Criscitiello, che vedrà di fronte Avellino e Torino in un’amichevole dedicata alla memoria di Sandro Criscitiello.