Hashish e cocaina nel furgone, resta ai domiciliari il quarantenne arrestato

AVELLINO- Il Gip del Tribunale di Avellino Lorenzo Corona ha convalidato l’arresto eseguito dal personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino di un uomo.di 43 anni, trovato in possesso di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina, nonché di un coltello a serramanico. Al termine dell’interrogatorio di convalida, accogliendo la richiesta di applicazione della custodia cautelare agli arresti domiciliari, questa e’ stata la decisione del magistrato. Il quarantenne, incensurato, difeso dal penalista Gerardo Santamaria, avrebbe risposto alle domande del Gip. L’uomo era finito nei controlli per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti messi in campo dagli agenti della Squadra Mobile procedevano ad Avellino, al controllo di una persona a bordo di un furgone e, a seguito di perquisizione, estesa anche al veicolo che conduceva, venivano rinvenute sostanze stupefacenti ed un coltello a serramanico. Le attività in questione, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, si inseriscono in un contesto investigativo più ampio diretto a recidere il radicamento del traffico di sostanze stupefacenti nel circondario irpino, anche attraverso la persecuzione della messa in vendita al dettaglio.