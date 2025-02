Per Laurina, nonnina d’Italia e Maria arrivano a Sturno le telecamere del Tg2

STURNO- Una vita semplice. Può essere questo l’elisir per superare i cento anni. Se a spiegarlo per raccontare la quotidianità di chi è diventata la “nonnina d’Italia” e’ la signora Maria Abbondandolo, figlia di Laura Lucia Sangenito, che il traguardo dei cento lo ha superato ormai da quattordici anni, c’e’ almeno da credergli. Diventata la nonnina del Paese, la più longeva d’Italia e al nono posto nel Mondo, per raccontare la storia di Nonna Laurina e di un’altra centenaria di Sturno, la signora Maria Arcangela de Iuliis, sono arrivate nel comune irpino le telecamere del Tg2. Un servizio di Marcella Maresca nell’edizione delle 20:30 di ieri. E così per nonna Laurina, sua figlia Maria, ha aperto il cassetto di più di un secolo di ricordi, partiti nel 1910. La signora Arcangela ha invece voluto evidenziare come in questo secolo il mondo sia cambiato, prima, rammenta: eravamo più uniti. “Un grande orgoglio- ha spiegato il sindaco Vito Di Leo- sono la memoria storica del nostro paese”.