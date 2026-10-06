Abbonamenti per residenti: pagamento esclusivamente tramite PagoPA

Si informa la cittadinanza che, a partire dal 1° novembre 2026, il pagamento degli abbonamenti riservati ai residenti dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso il sistema PagoPA.

La nuova modalità di pagamento è finalizzata a rendere le procedure più semplici, sicure e tracciabili, consentendo ai cittadini di effettuare i versamenti attraverso i canali abilitati al sistema PagoPA. Pertanto, non saranno accettate modalità di pagamento diverse da PagoPA per il rilascio o il rinnovo degli abbonamenti destinati ai residenti.

I cittadini potranno effettuare il pagamento seguendo le indicazioni disponibili sul sito istituzionale dell’Ente, alla pagina dedicata ai servizi: www.comune.avellino.it/servizi

Si invita pertanto la cittadinanza a provvedere al pagamento secondo la nuova modalità e a conservare la ricevuta dell’avvenuto versamento, che potrà essere richiesta ai fini del completamento della procedura di rilascio o rinnovo dell’abbonamento.

Per ulteriori informazioni e per conoscere le modalità operative, è possibile consultare il sito istituzionale dell’Ente oppure rivolgersi agli Uffici della Polizia Municipale, negli orari di apertura al pubblico.