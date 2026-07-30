Non si ferma neanche in piena estate l’attività giovanile dell’Halley Campania Avellino Basket. Una rappresentanza biancoverde è attualmente impegnata a Riccione per l’atto conclusivo dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026, il prestigioso circuito dedicato all’attività 3×3 Open e Giovanile organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport.

A difendere i colori irpini nel torneo Under 14 è il roster composto da Mario Varesi, Matteo La Porta, Davide Talotti e Matteo Onnembo.

I giovani cestisti biancoverdi hanno avuto un impatto eccezionale sulla manifestazione, centrando la qualificazione alla fase a eliminazione diretta già al termine della prima giornata, grazie a un bilancio di 3 vittorie e 1 sconfitta nel Girone D.

I risultati del girone:

• Garda Lakers (Trentino-Alto Adige) – Avellino Basket (Campania): 9-11

• Magari si vince (Toscana) – Avellino Basket (Campania): 17-15

• Avellino Basket (Campania) – Vorrei ma non stoppo (Calabria): 17-1

• Vis 14 (Friuli-Venezia Giulia) – Avellino Basket (Campania): 14-16

Il percorso dei ragazzi continua questa mattina alle ore 11:00, con la sfida a eliminazione diretta contro il Patatinaikos, formazione in rappresentanza delle Marche.