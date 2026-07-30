Estate a Santo Stefano del Sole: in arrivo un tris d’assi per l’8ª edizione di “Siamo alla Frutta”

Non si ferma l’estate di Santo Stefano del Sole. Dopo i grandi numeri del Nova Summer Fest, che ha visto la partecipazione di oltre mille ragazzi, e il suggestivo concerto al tramonto per il Premio Confimprenditori con il Maestro Peppe Barra, la programmazione estiva entra nel vivo con l’ottava edizione di “Siamo alla Frutta”. Un appuntamento ormai classico in Piazza del Sole che quest’anno schiera una line-up di altissimo livello: ad aprire la serata la voce vulcanica di HEVA, seguita dal DJ set tra elettronica e ritmi dal mondo di ELASI, per poi chiudere in bellezza con Le Playgirls from Caracas, icone della scena underground e queer nazionale.

Grande la soddisfazione dell’amministrazione comunale e della comunità locale per il coinvolgimento e l’impegno dimostrato dalle nuove generazioni nell’animare il paese: «Va dato atto e merito ai nostri giovani che, anno dopo anno, riescono a realizzare eventi straordinari in Piazza del Sole», dichiara il Primo Cittadino, Gerardo Santoli. «Dopo la risposta eccezionale al Nova Summer Fest e l’emozione del concerto con il Maestro Peppe Barra, è la volta di Siamo alla Frutta. Ma, come dico sempre io, siamo solo all’inizio! Intanto godiamoci e divertiamoci con una serata all’insegna della buona musica, dell’aggregazione e di una sana gioventù.»

L’evento da inizio alle festività in onore di Santo Stefano del Sole che proseguiranno domenica 2 agosto con il pranzo in piazza e si inserisce nel più ampio cartellone di appuntamenti estivi promosso per valorizzare il territorio e offrire momenti di svago e cultura a cittadini e visitatori.