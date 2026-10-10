Lacedonia: assalto allo sportello ATM, torna in azione la banda della marmotta

LACEDONIA- Questa notte, verso le ore 3.30, un ordigno è stato fatto esplodere allo sportello bancomat della filiale di Lacedonia della Banca Popolare di Milano. Gli accertamenti sono ancora in corso anche in relazione alla quantificazione dei danni e del denaro asportato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi che, con il supporto tecnico dell’Aliquota Carabinieri artificieri e dei Vigili del Fuoco, stanno verificando ogni possibile elemento da comunicare all’A.G. per l’immediata prosecuzione delle indagini, comprese anche eventuali convergenze con episodi analoghi verificatisi fuori dalla provincia.
Redazione Irpinia
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