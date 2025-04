GdF Avellino: scoperto a Montella un centro estetico abusivo

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione e di controllo del territorio, tesa a contrastare fenomeni di evasione fiscale e abusivismo, hanno scoperto un soggetto che esercitava abusivamente la professione di estetista. In particolare, le Fiamme Gialle della Tenenza della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, a seguito di autonoma attività info-investigativa, hanno individuato a Montella (AV) un locale adibito a studio per estetista gestito da un soggetto sprovvisto di partita iva e completamente sconosciuto al fisco. Nel corso dell’intervento, i militari hanno constatato la presenza di attrezzature e strumentazioni per l’esercizio della professione, con particolare riferimento all’attività di onicotecnica e di make-up artist. Nel locale, inoltre, erano presenti attrezzature utili per la realizzazione di “shooting fotografico” nonché un dettagliato listino prezzi dei servizi che venivano erogati. L’attività veniva svolta completamente “in nero” da diversi anni. Dal successivo approfondimento di carattere fiscale i militari hanno ricostruito il volume d’affari quantificando ricavi per circa 75.000,00 Euro, prodotti negli anni di esercizio abusivo della professione, che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate per il successivo accertamento e recupero a tassazione. È stata, infine, effettuata comunicazione all’ufficio SUAP del Comune di Montella e alla Regione Campania per l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 1/1990. L’attività di servizio testimonia il costante impegno delle Fiamme Gialle irpine volto a garantire uguali condizioni di lavoro, in un’ottica di rispetto dei principi di libera concorrenza e tutela dei professionisti onesti e rispettosi delle regole.