CC Avellino Bellizzi, UILPA: “Operazione eccellente della polizia penitenziaria”

“Ci giungono notizie che nelle prime ore dell’alba di questa mattina la polizia penitenziaria della casa circondariale di Avellino Bellizzi ha svolto un importante operazione all’interno dell’istituto con l’ausilio anche del reparto cinofili del corpo e di colleghi provenienti da altri istituti. Sembrerebbe che, durante una perquisizione straordinaria nel reparto comune, siano stati rinvenuti un cospicuo numero di smartphone, cavetti usb e caricabatterie e diversi quantitativi di sostanze stupefacenti di vario genere. L’operazione è stata coordinata egregiamente dal comandante di reparto e dal vice comandante. Un plauso va a tutto il personale di Polizia Penitenziaria che ha preso parte all’operazione e che ha operato e cooperato in maniera eccellente.

I complimenti della UILPA POLIZIA PENITENZIARIA vanno a tutti coloro che, impavidamente, svolgono il proprio lavoro e che grazie a queste operazioni garantiscono la sicurezza e la lotta alla criminalità. Il responsabile GAU UILpa Polizia Penitenziaria ribadisce che sono quotidiane ormai le criticità, il tutto a discapito del personale di Polizia Penitenziaria, silente protagonista di interventi lodevoli e ritrovamenti di droga e/o cellulari. Ancora una volta gli Agenti sono i protagonisti dell’encomiabile intervento, realizzato con grande professionalità, e ciò dimostra come il corpo di Polizia Penitenziaria sia fondamentale elemento alla lotta contro la criminalità. Ciò nonostante, non muta l’aspetto drammatico, ma resta costante anche lo spirito di abnegazione che caratterizza la Polizia Penitenziaria, la cui tutela e dignità ogni giorno viene calpestata”, così in una nota la UILPA di Avellino.