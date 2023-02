FOTO / Luna e Attila in azione, controlli antidroga nelle scuole di Ariano Irpino

Luna e Attila in azione, controlli antidroga nelle scuole di Ariano Irpino. Il vasto spiegamento di forze dei carabinieri della locale compagnia (sia in divisa che in borghese), coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Sarno, ha dato esito positivo anche grazie all’infallibile fiuto dei due cani, addestrati nel reperimento di sostanze stupefacenti.

I militari hanno rinvenuto e sequestrato modiche quantità di hashish, nascoste in un bagno e in uno sgabuzzino, che probabilmente gli ignoti detentori avevano lì nascosto per non esserne trovati in possesso. Sono in corso accertamenti finalizzati alla loro identificazione.

I carabinieri, dopo aver osservato se ci fossero strani movimenti fuori dalle scuole nel tentativo quindi di bloccare in flagranza eventuali attività di spaccio, hanno atteso che i ragazzi entrassero nelle aule e quindi, durante il regolare svolgimento dell’attività didattica, hanno iniziato i controlli.

Aula per aula, zainetto per zainetto: ogni angolo è stato setacciato in lungo e in largo, inclusi i parcheggi dei motorini, i cortili nonché alcune fermate di autobus.

Il servizio ha dato esito positivo, come detto, presso due istituti superiori della città del Tricolle.