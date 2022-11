Guido Costamagna ospite a Sant’Angelo dei Lombardi: il ritorno in Irpinia

Venerdì 18 novembre, alle 18.00, presso la sala teatrale “G. Proietti” del centro sociale Don Bruno Mariani, l’Amministrazione Comunale di Sant’Angelo dei Lombardi incontra Guido Costamagna professore ordinario di Chirurgia Generale dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, Presidente della Società di Gastroenterologia italiana.

Il professor Costamagna giovane ufficiale medico, laureato alla Cattolica in occasione del Sisma dell’80 si prodigò come volontario con grande sensibilità accanto alla comunità provata. Un ritorno oggi per significare il valore sempre attuale della Solidarietà e l’importanza di esperienze forti, determinanti per costruire progetti di vita di vero successo.

All’evento parteciperanno il Manager Asl Avellino, dottor Mario Ferrante e rappresentanti del mondo sanitario, il Presidente della Provincia di Avellino, Sindaci e Amministratori insieme alle associazioni e alla cittadinanza.