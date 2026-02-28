Guerra in Iran, BigMama bloccata a Dubai. La solidarietà del vicesindaco Delle Grazie

SAN MICHELE DI SERINO- “In queste ore di forte preoccupazione internazionale, sento il dovere – umano prima ancora che istituzionale – di esprimere la mia più sincera vicinanza alla nostra concittadina BigMama, attualmente bloccata a Dubai a causa della chiusura degli spazi aerei conseguente agli attacchi militari che stanno interessando l’area mediorientale”.Antonio Delle Grazie, vicesindaco di San Michele di Serino ha voluto subito raccogliere l’appello lanciato dall’artista irpina con una storia su Instagram: “Dopo il video che ha pubblicato su Instagram, nel quale traspare comprensibilmente la paura e l’incertezza di questi momenti, il mio pensiero va a lei, alla sua famiglia e a tutti i nostri connazionali che stanno vivendo ore di ansia lontani dall’Italia. Tra loro anche il Ministro della Difesa Guido Crosetto, impossibilitato a rientrare nel nostro Paese.

Dietro ogni crisi internazionale non ci sono solo equilibri geopolitici, ma persone in carne ed ossa, famiglie che attendono notizie, madri, padri, figli che sperano di poter riabbracciare i propri cari. Ogni guerra porta con sé paura, instabilità e sofferenza per chi non ha alcuna responsabilità nei conflitti.Da amministratore e da cittadino, mi appello al buon senso della comunità internazionale affinché prevalgano dialogo, responsabilità e diplomazia. Fermare le guerre non è solo una scelta politica: è un dovere morale verso i civili e verso le future generazioni.Auspico con tutto il cuore che tutti i nostri connazionali – compresa la nostra BigMama – possano tornare al più presto sani e salvi a casa, riabbracciando le proprie famiglie”. E ha assicurato anche che: “come Amministrazione comunale vigileremo sull’evolversi della situazione e, per quanto nelle nostre possibilità, saremo vicini alle famiglie e a tutti coloro che stanno vivendo queste ore con apprensione.

San Michele di Serino si stringe attorno alla sua concittadina e a tutti gli italiani coinvolti, nella speranza che questo momento di tensione lasci presto spazio alla pace e alla sicurezza”.