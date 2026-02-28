Filcams Cgil esclusa dall’incontro alla Cosmopol: volantinaggio denuncia pubblica

AVELLINO- Un volantino per sensibilizzare anche la comunità avellinese su quello che sta avvenendo nelle relazioni sindacali alla Cosmopol di Avellino. Ad organizzarlo questa mattina sono stati gli iscritti alla Filcams Cgil, l’organizzazione sindacale che da tempo si batte per migliorare la qualità del lavoro del personale, che dopo aver informato le autorità preposte ha scelto di farlo anche per la cittadinanza. Un volantino per ricostruire quanto è avvenuto relativamente al burrascoso rapporto tra la Filcam e la Cosmopol. L’ultimo atto si è consumato il 10 febbraio, quando, come si legge nel volantino: “si è tenuto presso la sede Cosmopol di Avellino un incontro sindacale tra Azienda e le OO.SS. CISL e UGL, escludendo la FILCAMS CGIL e ancora una volta l’Azienda ha messo in atto una condotta

antisindacale, nei confronti dell’organizzazione FILCAMS CGIL unica sigla sindacale che da mesi si sta battendo tutela dei diritti dei lavoratori sia in termini salariali, sicurezza sul lavoro, accordi contrattuali e accordi collettivi che non vengono rispettati“.

Per il sindacato “Quanto avvenuto è di una gravità assoluta, solo per non aver convocato l’organizzazione sindacale più rappresentativa in Azienda ma venendo non meno a ciò che sono le norme vigenti e la volontà a marginalizzare un sindacato forte e rappresentativo come la FILCAMS CGIL. Tale comportamento lede la libertà sindacale, ci rende più forti ci motiva a proseguire un percorso, sostenuta già da diversi mesi. Ciò nonostante, vogliamo tranquillizzare i lavoratori e le lavoratrici che tale atteggiamento non ci scoraggia e non ci intimorisce, saremo partecipi con la presenza anche delle istituzioni per proseguire le nostre attività a tutela dei diritti e la sicurezza sul luogo di lavoro”.

Intanto però la Filcams Cgil ci sarà sicuramente in Prefettura, nella riunione che sarà svolta martedì per evidenziare tutte le problematiche che sono state denunciate negli ultimi mesi dall’organizzazione sindacale in termini di garanzia dei lavoratori.