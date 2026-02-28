Escalation in Medio Oriente, BigMama bloccata a Dubai: “Sentiamo i missili sulla testa, siamo spaventati”

Apprendiamo dai suoi canali social che la cantante irpina Marianna Mammone, in arte BigMama, si trova bloccata a Dubai insieme a numerosi connazionali. La causa? La chiusura dello spazio aereo decisa in seguito all’inasprirsi del conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele, con l’escalation avviata da questi ultimi contro la città di Teheran. In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, l’artista, visibilmente provata, ha raccontato di star vivendo ore di tensione negli Emirati Arabi, dove il suo volo è stato costretto a un atterraggio d’emergenza nel deserto.

“Ci dicono di non muoverci e di restare al sicuro. Sentiamo i missili sulla testa, siamo spaventati. Siamo tanti italiani qui, vi prego di ascoltare, di cercare di muovere tutte le forze possibili.”

Secondo quanto dichiarato dalla stessa cantante, il viaggio era partito regolarmente da Malé, nelle Maldive, tuttavia l’aereo è stato dirottato in un’area desertica nei pressi di Dubai a causa delle operazioni militari in corso. I passeggeri sono stati trasferiti in un hotel, dove è stato chiesto loro di rimanere in attesa di nuove indicazioni.

“Non ho mai chiesto nulla, ma ora ho davvero paura. Siamo in tantissimi, vogliamo tutti tornare a casa.” ha detto rivolgendosi ai suoi follower.

E sempre nella giornata odierna, esplosioni si sarebbero verificate anche nella nota zona di Dubai, “Palm Jumeirah”, l’isola artificiale a forma di palma, dove è stata vista propagarsi da un rinomato hotel una colonna di fumo.