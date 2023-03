Guerra, il Console di Ucraina a Napoli domani in Prefettura ad Avellino

Domani, 7 marzo, alle ore 11:00, il Console Generale di Ucraina a Napoli, dott. Maksym Kovalenko, incontrerà il Prefetto di Avellino, Paola Spena,

Di seguito saluterà anche gli Amministratori locali, le Forze dell’Ordine e tutte le Istituzioni che, in questi mesi, si sono attivate per assicurare supporto ed accoglienza ai cittadini ucraini fuggiti dal conflitto tuttora in corso.

L’incontro, che vedrà la partecipazione, altresì, dell’Associazione Ucraini Irpini e di alcuni giovanissimi studenti, rappresenta anche un’occasione per uno scambio di esperienze e di sempre maggiore cooperazione, a riprova del grande spirito di solidarietà ed altruismo con cui l’Irpinia ha risposto al dramma di chi, per allontanarsi dalla devastazione della guerra, ha affrontato tante incognite.