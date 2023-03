Il movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia” incontra il Sottosegretario Sgarbi

Il movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia” ha incontrato ieri sera a Lacedonia, in occasione della presentazione della DMO Irpinia, il sottosegretario alla cultura, On. Vittorio Sgarbi.

“Prendiamo atto della pubblica denuncia fatta sul sito archeologico di Aequum Tuticum in territorio di Ariano Irpino e che versa in condizioni pietose (dalla abbondante nevicata del 2012) e dell’eolico selvaggio che investe gran parte del territorio dell’alta Irpinia. A tal proposito ci siamo messi in contatto con lo stesso sottosegretario al fine di poter calendarizzare un incontro a Roma con l’apposita commissione e discutere delle gravi

emergenze archeologiche e paesaggistiche” fanno sapere dal movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia”.