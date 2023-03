L’Irpinia si mobilita per l’8 marzo: Ariano premia le donne

L’Irpinia si mobilita per l’8 marzo. Diverse le iniziative in programma in provincia di Avellino. La città di Ariano Irpino ha deciso di premiare le donne del Tricolle che si sono distinte in campo professionale, nelle istituzioni, nell’arte, nello sport e nel volontariato

L’evento è stato organizzato dal Comune nell’ambito delle politiche sociali e delle pari opportunità tra uomo e donna, in collaborazione con la Fidapa Ariano Irpino, Panathlon Club Ariano Irpino, associazione Vita, Panacea, Lions Club Ariano Irpino, Associazione Noi con Voi.

L’appuntamento è per mercoledì 8 marzo alle 17 presso la sala consiliare “Giovanni Grasso” di Palazzo di Città: la finalità del premio è quella di contribuire a dare visibilità agli sforzi e all’operato di donne arianesi e promuovere modelli di azione ed esperienze che stimolino e siano di ispirazione per altre donne ad essere sempre più protagoniste del nostro tempo.