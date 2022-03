Oggi pomeriggio il Presidente Angelo Grossi e una delegazione di atleti della Libertas Grottolella, squadra di calcio militante nel campionato di Terza Categoria, hanno consegnato alla Farmacia Santa Rita della Dottoressa Antonella Boffi due grandi pacchi di medicine e indumenti da inviare al popolo ucraino.

Un piccolo ma significativo gesto che ha come scopo principale quello di essere vicini alla popolazione in questo difficile e buio momento. Inoltre sabato 12 marzo, in occasione della partita casalinga allo Stadio Comunale di Grottolella, sarà possibile anche per tifosi e sportivi compiere un gesto di donazione e di vicinanza per le popolazioni colpite dall’invasione russa.

“La pace è la condizione per garantire a tutti la piena ed effettiva fruizione dei diritti innati e delle libertà fondamentali della persona umana. Da sinceri democratici auspichiamo il cessate il fuoco da parte della Russia per ripristinare le libertà violate e i diritti fondamentali del popolo ucraino. Perché la pace perpetua, così come sancita dai Trattati e dal Diritto Internazionale trovi sempre il suo pieno e libero inveramento” – dichiarano i Dirigenti e gli Atleti biancorossi.