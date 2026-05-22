In migliaia rendono omaggio a Santa Rita in processione per la citta’ capoluogo

AVELLINO- Migliaia di avellinesi hanno partecipato alla processione della statua di Santa Rita, partita nel pomeriggio alle diciotto dalla Chiesa di San Francesco Saverio lungo le strada della città capoluogo. Il legame tra Avellino e la Santa dei casi impossibili resta saldissimo. Alla processione ha partecipato il sub commissario Elisabetta De Felice ed il questore di Avellino Pasquale Picone. Rose e canti in onore della Santa, per circa due ore i fedeli hanno seguito il corteo religioso. Fuochi artificiali al rientro nella sua Chiesa.