Gubitosa (M5s): “Noi coerenti e responsabili, ora tocca al Pd”

“In merito all’appello della sindaca Nargi, che chiedeva aiuto alle opposizioni per un ‘Patto per Avellino’ che permettesse di salvare i fondi per i progetti del PNRR, appoggio con convinzione la linea del nostro Gruppo Territoriale e penso ci siano gli elementi perché possa diventare la posizione ufficiale del Movimento 5 Stelle. Il netto ‘no’ alla sindaca rispecchia la coerenza della nostra comunità, che ha sempre rifiutato di entrare in questa maggioranza, erede diretta della sciagurata amministrazione Festa, opponendosi all’idea di svendere la nostra integrità per una poltrona o un assessorato. Al contrario, siamo disponibili ad appoggiare i singoli progetti, se coerenti con i principi etici del M5S e utili al bene della città, perché siamo responsabili verso la comunità di Avellino e crediamo sia necessario salvare i fondi a rischio. Mi permetto, però, di sottolineare che il Movimento 5 Stelle esprime un solo consigliere comunale. Chi davvero dovrà prendere posizione è il Partito Democratico, che può contare su cinque consiglieri. Se i dem decideranno di entrare in maggioranza, noi rimarremo comunque coerentemente all’opposizione, dove i cittadini ci hanno collocato; se dovessero decidere di non sostenere Nargi e di non salvare nemmeno i progetti, saremmo impotenti perché saremmo in ogni caso ininfluenti; se infine – come noi – opteranno per non entrare in Giunta e non chiedere poltrone, non cercare modi strumentali per tenere in piedi Nargi e tirare a campare, ma sceglieranno invece di mettere in sicurezza i fondi, allora valuteremo quale sarà il modo migliore per farlo, studieremo insieme il tecnicismo che può risolvere il problema. Noi, a oggi, sappiamo solo quello che ha detto pubblicamente la sindaca, non conosciamo i dettagli dei progetti e finché non sappiamo cosa farà il PD non è possibile entrare nel merito. Sappiamo solo che la nostra volontà è quella di tutelare i cittadini avellinesi e non far perdere loro risorse che possono essere decisive per il futuro della città. Come sempre, la nostra posizione è chiara, coerente e responsabile. Ora tocca al PD”.

Lo scrive in una nota Michele Gubitosa, deputato avellinese e vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle.