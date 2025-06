Incidente stradale a Grottaminarda: c’è una vittima

Poco fa, a Grottaminarda, lungo la SS90, per cause in corso di accertamento, si è verificato un incidente stradale tra due autovetture. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, i Vigili del Fuoco di Grottaminarda e il personale del 118, che ha constatato il decesso del passeggero di una delle due auto, una donna di 72 anni del posto.

I conducenti delle due autovetture sono stati trasportati presso l’ospedale Moscati di Avellino. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.