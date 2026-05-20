Frigento, 18enne gravemente ferito dal motozappa: trasferito in elisoccorso al Moscati

Un altro grave incidente agricolo si è verificato nel primo pomeriggio a Frigento, dove un 18enne è rimasto seriamente ferito mentre lavorava nell’orto di casa con un motozappa L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure. Le condizioni del ragazzo sono apparse da subito molto critiche, tanto da richiedere l’arrivo dell’elisoccorso, che lo ha trasferito d’urgenza all’Ospedale Moscati di Avellino. Il giovane è giunto in codice rosso ed è ora affidato alle cure del Pronto Soccorso; la prognosi resta riservata.

L’episodio arriva a poche settimane dalla tragedia di Assuntino, il 34enne di Montemarano morto mentre lavorava nel suo campo, e riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nelle attività agricole, troppo spesso segnate da incidenti gravi o mortali.