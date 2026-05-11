Gubitosa: “Il Pd nazionale sostiene Buonopane, problemi solo a livello provinciale”

“Il Movimento 5 Stelle sostiene Buonopane e, possiamo dirlo guardandoci negli occhi, anche il PD nazionale. C’è qualche problema solo a livello provinciale che mi auguro venga risolto nei prossimi giorni. Il PD è un partito grande c’è una divisione tra il livello nazionale e quello locale, ma mi auguro che questa matassa venga sbrogliata nei prossimi giorni perché, ripeto, siamo stanchi di assistere ogni volta a questi litigi. Poi mi accusano di voler fare i conti in casa del PD, ma non è così. Tuttavia, se loro litigano — e lo abbiamo visto con il candidato sindaco Nello Pizza ad Avellino e con altre candidature — qualcuno, a un certo punto, deve pure cercare di riportare tutti alla ragione e trovare una via d’uscita. Ora ci sono ancora alcuni giorni per lavorare ed essere uniti. Speriamo che questo avvenga”.

Sono le parole del vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa, che questo pomeriggio ha fatto tappa sul Tricolle per “Il Patto per Ariano” e lanciare la candidatura di Carmine Grasso, candidato sindaco sostenuto dai pentastellati. L’unità del fronte progressista, a differenza di quanto avvenuto ad Avellino, non si è concretizzata ad Ariano Irpino e Gubitosa lo ammette apertamente: “È un problema che il campo largo non sia unito, troppa litigiosità non aiuta. Però noi dobbiamo lavorare per unire e non per dividere. Anche quando non si trovano accordi, bisogna rispettare i territori, ma è compito di tutti i politici del fronte progressista lavorare per l’unità”.

Tornando invece sulla vicenda legata alla Provincia, con la presenza anche del presidente Rizieri Buonopane alla firma del “Patto”, Gubitosa ha aggiunto: “Il presidente uscente della Provincia — e mi auguro presto anche ricandidato alla Presidenza della Provincia — fa parte del fronte progressista. Lo dimostra il fatto che per cinque anni abbiamo governato insieme a Palazzo Caracciolo. Abbiamo eletto anche la nostra prima consigliera provinciale; avevamo la nostra responsabile provinciale, Maura Sarno, che con questa presidenza aveva la delega alla sicurezza. E anche il fatto che il presidente vada a votare, per quanto riguarda l’Unione Province Italiane, sostenendo il candidato del fronte progressista, è un segnale che dimostra come sia in linea con il pensiero del fronte progressista nazionale”.

A chi gli chiede del recente appello all’unità lanciato dal consigliere regionale Enzo Alaia, Gubitosa risponde: “La candidatura unitaria si può trovare sicuramente sul presidente uscente. Però io non voglio fare continuamente i conti in casa del PD. Purtroppo spesso mi tocca questo ruolo, perché loro sono talmente divisi che poi vengono dal Movimento 5 Stelle e noi ci ritroviamo a essere l’ago della bilancia. Io voglio uscire da questo schema, voglio rispettare il PD irpino e quello campano, però dobbiamo fare in fretta. Sono anche un po’ stanco del fatto che, ogni volta che c’è da prendere una decisione su un nome, si debba sempre buttare acqua sul fuoco senza mai risolvere davvero le divisioni. Dobbiamo fare in fretta, perché ricordiamoci che i nostri avversari sono a destra. Il PD non può vedere sempre il nemico al proprio interno. Gli avversari sono a destra e dobbiamo portare avanti un programma unitario per battere le destre in Italia, che stanno facendo solo danni”.