“Avellino, progetti e valori della mia città”, al Circolo della Stampa tavola rotonda con Nello Pizza e il Senatore De Luca

Si terrà martedì 12 maggio, alle ore 17:30, presso il Circolo della Stampa di Avellino, la tavola rotonda dal titolo “Avellino, progetti e valori della mia città”, promossa da Edizioni Sinestesie, dall’Associazione Carlo Gesualdo e dall’Associazione Democrazia Compiuta.

A coordinare i lavori sarà il direttore del Corriere dell’Irpinia, Gianni Festa. Interverranno il il prof. Alberto Granese e i candidati consiglieri comunali, la dott.ssa Clelia Gambino e il notaio Edgardo Pesiri, insieme a numerosi professionisti e rappresentanti del mondo culturale e istituzionale cittadino.

All’appuntamento elettorale prenderanno parte anche Nello Pizza, candidato sindaco del centrosinistra, e il Senatore Enzo De Luca, che offriranno il loro contributo al dibattito sui temi dell’identità urbana e della visione futura della città. L’appuntamento si inserisce nel solco delle iniziative dedicate alla riflessione civica e culturale sul futuro di Avellino.