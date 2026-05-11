Comunali, Bilotti (M5S): fragilità e donne, temi cari a chi lavora per il bene collettivo

AVELLINO- Anna Bilotti, senatrice del Movimento Cinque Stelle e componente delle Commissioni Giustizia, Antimafia e Femminicidi e Violenza di genere, ha chiuso poco fa il terzo incontro del ciclo voluto dal Movimento Cinque Stelle su Donne e fragilità, partendo da un dato:“Quelli che affronteremo nell’incontro di sono temi che in qualche modo si intersecano, perché parliamo di categorie, se possiamo usare questo termine, che si trovano costantemente in difficoltà nella nostra società. A me sta particolarmente a cuore sicuramente il tema delle donne e quindi oggi parleremo di congedo paritario, parleremo del salario minimo garantito, parleremo dell’educazione sessuo-affettiva. Tutti temi fondamentali per garantire che effettivamente la parità di genere sia un obiettivo concreto”. In questo senso come può il Comune come contribuire nella rete per affrontare questi temi? “Sicuramente a livello amministrativo si possono creare vari tipi di organismi. Il fatto stesso di mettere al centro temi di questo tipo, di inserire delle misure per quanto riguarda il punto di vista salariale oppure penso al tema dell’insegnamento per quanto riguarda quello dell’educazione sessuo-affettiva”. Avellino è una città senza consultori, che ha sempre fatto fatica negli ultimi anni anche rispetto alle politiche sociali. C’è un invito che si sente di rivolgere? “Anche questo è un tema assolutamente da affrontare, perché non possiamo pensare che il diritto all’aborto sia qualcosa che sia stato consegnato storicamente a un referendum e a una legge che va applicata concretamente”.