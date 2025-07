Il Comune di Nusco riconosce lo Stato di Palestina: “cessate il fuoco”

Questa mattina il Consiglio Comunale di Nusco ha approvato una Mozione proposta dai gruppi di Minoranza riguardante il “Riconoscimento dello Stato della Palestina e richiesta di “cessate il fuoco a Gaza”. Una mozione in linea con gli altri comuni Irpini di estrema importanza per sensibilizzare ed esprimere vicinanza a tutto il popolo Palestinese e riguardo quanto sta accadendo in Medio Oriente. La mozione nella quale si ribadisce come la pace in Palestina possa essere garantita solo da una forte azione della comunità internazionale e da una soluzione con il riconoscimento di due Stati, negoziata secondo le norme del diritto internazionale, ha raccolto il parere favorevole di undici Consiglieri. Nel corso della presentazione il consigliere Lucio Molinario ha invitato l’Amministrazione Comunale a sostenere la raccolta dei medicinali “Pro Gaza” che avverrà domenica 23 agosto nell’ambito della 50° Festa dell’Unità.