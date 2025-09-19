Gubitosa: «Centrodestra terrorizzato, non trova un candidato in Campania»

«Centrodestra talmente terrorizzato che non riesce a trovare un candidato alla presidenza della Giunta Regionale campana. Sono spariti tutti». Così il vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle, Michele Gubitosa, ai microfoni di Campania Report in onda sull’emittente Irpinia Tv. L’esponente pentastellato ha svelato quello che era il piano del centrodestra per le regionali campane. «Il loro progetto – spiega Gubitosa – era far saltare il tavolo tra centrosinistra e M5S per vincere facile. Pensavano cioè di dividere Pd e 5 Stelle, come cercano di fare anche a livello nazionale, buttando benzina sul fuoco. Erano convinti, anzi straconvinti, che fomentando De Luca contro Fico e il M5S, e mettendo contro gli esponenti dei partiti locali, si potessero dividere le forze e conquistare la vittoria. E così tutti volevano candidarsi, certi del fallimento del tavolo centrosinistra più il M5S. Ma hanno fatto male i conti, perchè non hanno vinto le poltrone come dicono loro ma ha vinto il progetto politico e hanno vinto i temi. Quando nasce una vera alternativa alla destra, si crea unione. Così, fallito il loro piano, sono spariti tutti i candidati del centrodestra. Forse – dice in modo ironico – dovremo fare una lista civetta per non far correre Fico da solo».

Gubitosa ha quindi ricordato le trasformazioni che hanno interessato sia il Pd che il M5S, portando all’accordo sul nome di Roberto Fico come candidato presidente della Campania: «I partiti sono cambiati, hanno subito evoluzioni e trasformazioni. Noi abbiamo fatto un’assemblea costituente compiendo passi avanti senza rinnegare il passato. Il Pd, dal canto suo, ha cambiato pelle: non è più quello di prima. Se vinceremo le elezioni, avremo un’amministrazione nuova. E rispetto a chi c’era prima e sarà con noi, partiremo da ciò che ha funzionato, migliorando ciò che invece non ha funzionato».

Il riferimento è ovviamente all’attuale governatore Vincenzo De Luca: «I rapporti sono in corso, c’è un tavolo dove siede il Pd, rappresentato dal segretario regionale Piero De Luca, in rappresentanza del partito e non del governatore. Da quel tavolo verranno affrontati e sviscerati tutti i problemi». Secondo Gubitosa, la coalizione composta da centrosinistra, M5S e liste civiche affronterà la campagna elettorale mettendo al centro i temi: «Avremo modo di spiegare ai cittadini qual è il nostro progetto per questa regione».

L’intervento del deputato pentastellato è arrivato nel corso della due giorni del Corriere dell’Irpinia. Nel pomeriggio si è tenuta una tavola rotonda dall’emblematico titolo: “Crisi della politica e dei partiti: una questione morale, la legalità”, voluta dal direttore Gianni Festa. Al dibattito, oltre a Gubitosa, hanno partecipato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il vicepresidente della Giunta regionale Fulvio Bonavitacola, Enzo De Luca, presidente dell’Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti, Toni Ricciardi (Pd), Cosimo Sibilia (ex parlamentare) e Gianfranco Rotondi (FdI).