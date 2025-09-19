Escavatore in fiamme nel cantiere dell’Alta Velocità ad Ariano Irpino

In fiamme, nel primo pomeriggio, un escavatore in funzione nel cantiere dell’Alta Capacità Velocità Napoli Bari di località Stratola ad Ariano Irpino. Le fiamme sarebbero divampate per cause accidentali.

Il mezzo era al lavoro all’imbocco della galleria di emergenza in via di realizzazione proprio in quel cantiere, un tunnel lungo 1 km e 700 metri che servirà a raggiungere la galleria Apice Orsara lunga 27 km.

L’incendio del mezzo non ha provocato alcun ferito, tutti gli operai che erano al lavoro sono riusciti a mettersi in salvo.

Sul posto gli agenti del locale commissariato ed i vigili del fuoco di Avellino e del distaccamento di Grottaminarda.