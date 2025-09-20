Montefusco tra fede e memoria: la presentazione del libro dedicato a Suor Maria Grazia

Oggi 20 settembre, la comunità di Montefusco si prepara a un appuntamento di grande valore culturale e spirituale. Alle ore 18:00, presso il Convento di Santa Caterina da Siena in Piazza Castello, sarà presentato il libro “Suor Maria Grazia Susanna – Il silenzio e la preghiera”, scritto da Gerardo Figliolino.

L’iniziativa, promossa dalle Domenicane di Santa Maria del Rosario, intende rendere omaggio alla figura di Suor Maria Grazia Susanna, religiosa di Montefusco, la cui vita fu segnata da fede, silenzio e preghiera, testimoniando un profondo legame con la comunità e con i valori della tradizione spirituale.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Montefusco, Salvatore Santangelo, e del Sindaco di Zungoli, Paolo Caruso, interverranno: Padre Francesco Ricci O.P., Padre Giovanni Matera O.P., Suor M. Ildegarde Grazia Capone O.S.B. e Suor Caterina Luciak O.P. A coordinare i lavori sarà Amalia Figliolino.

Sarà presente l’autore del volume e verrà letto un pensiero inviato da Ludovica Susanna, pronipote di Suor Maria Grazia.

“Un’occasione – ha dichiarato il Sindaco Santangelo – per custodire e rilanciare una memoria che appartiene alla nostra comunità e che ci parla ancora oggi di spiritualità, cultura e identità.”

L’evento è aperto a tutti coloro che vorranno partecipare.