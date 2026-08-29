Guasto Enel a Serino, possibili sospensioni idriche in diversi Comuni irpini

Alto Calore Servizi ha diffuso una comunicazione ufficiale in cui segnala possibili interruzioni dell’erogazione idrica a causa di un guasto ENEL che ha interessato il Campo Pozzi “Fontana dell’Olmo” nel territorio di Serino. Il disservizio, legato alla mancanza di alimentazione elettrica, potrebbe coinvolgere diversi Comuni della provincia di Avellino fino al completamento degli interventi di ripristino. Secondo quanto riportato, le aree potenzialmente interessate dalle sospensioni idriche nella giornata odierna sono: Avellino (Serbatoio Pennini e Serbatoio Picarelli), Monteforte Irpino, Mercogliano, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d’Alpinolo, Summonte, Pietrastornina, Sant’Angelo a Scala, Roccabascerana, Quadrelle e Sirignano.

I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.