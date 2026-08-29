“Tutti a Borgo!”, il pomeriggio per i più piccoli organizzato da Nui ra’ Ferrovia Young

Dopo i campi estivi e le tante iniziative che hanno animato Borgo Ferrovia negli ultimi mesi, l’associazione “Nui ra’ Ferrovia Young” è pronta a regalare ai bambini un nuovo pomeriggio di festa e divertimento ma non è un Addio ma semplicemente un Arrivederci.

Mercoledì 2 settembre, a partire dalle ore 17, Piazza de Venezia, nel piazzale della scuola media di Borgo Ferrovia, ospiterà la prima edizione di “Tutti a Borgo! – Destinazione: divertimento!”, evento gratuito patrocinato dal Comune di Avellino.

Gonfiabili, giochi e momenti di allegria saranno gli ingredienti di un appuntamento pensato soprattutto per i più piccoli e per le loro famiglie, con l’obiettivo di offrire un’ulteriore occasione di incontro e socialità nel cuore del quartiere. L’iniziativa sarà animata e gestita da un gruppo di giovani volontari, impegnati quotidianamente con le tante attività dell’associazione.

L’evento rappresenta anche, simbolicamente, la conclusione di una lunga e partecipata estate a Borgo Ferrovia, caratterizzata da numerose attività e, in particolare, dai campi estivi che hanno coinvolto tanti bambini

Dietro questo percorso c’è soprattutto l’impegno di uno staff composto da giovani volontari, uniti dalla passione per il proprio territorio e dalla volontà di contribuire concretamente alla vita del quartiere. Un lavoro portato avanti mettendo a disposizione tempo, energie e idee per creare occasioni gratuite di aggregazione e offrire alle famiglie spazi e momenti da vivere insieme.

“Con questo evento – precisa Giuseppe Aurigemma – la nostra associazione “Nui ra’ Ferrovia Young” rinnova e rilancia il proprio impegno a favore di Borgo Ferrovia e dell’intera città. Ancora una volta abbiamo scelto i bambini e i giovani come protagonisti, trasformando la conclusione dell’estate in una grande festa di comunità che guarda al nostro quartiere e alla nostra città, convinti che il nostro impegno sul territorio possa diventare modello di riferimento per l’intera comunità avellinese” mentre sta prendendo forma il programma per la stagione invernale del Noi Point, intanto vi aspettiamo numerosi a “Tutti a Borgo”.