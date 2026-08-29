Sospensioni idriche per guasto, il sindaco di Mugnano del Cardinale: sopralluogo sul posto

Di fronte all’ennesimo disservizio e al perdurare della grave emergenza idrica che sta interessando il territorio, il Sindaco di Mugnano del Cardinale, Alessandro Napolitano, accompagnato da una delegazione dell’Amministrazione Comunale, si sta recando a Serino, presso il luogo indicato da Alto Calore come sede del guasto, per verificare personalmente la situazione.

Una decisione assunta per una ragione precisa: vedere direttamente cosa stia accadendo, quali interventi siano realmente in corso e comprendere quale sia la reale situazione del guasto segnalato da Alto Calore.

L’Amministrazione Comunale ritiene ormai inaccettabile che cittadini, famiglie, attività commerciali, imprese e strutture del territorio siano costretti a convivere con continue interruzioni dell’erogazione idrica, accompagnate da comunicazioni e preavvisi che non stanno fornendo alla popolazione le risposte che merita.Non è più il momento delle sole comunicazioni, è il momento dei fatti.

Il disagio è diventato troppo grave per essere affrontato con semplici avvisi di sospensione del servizio. L’acqua è un bene essenziale e la sua mancanza determina conseguenze concrete sulla vita quotidiana delle persone e sul regolare svolgimento delle attività.

La posizione del Sindaco è netta:

“Abbiamo il dovere di essere al fianco dei nostri cittadini e di verificare direttamente quello che sta accadendo. Per questo, insieme a una delegazione dell’Amministrazione, stiamo andando personalmente a Serino, nel luogo indicato da Alto Calore come sede del guasto. Non possiamo continuare ad assistere a una sequenza di comunicazioni e preavvisi mentre la popolazione rimane senz’acqua e senza certezze. Vogliamo vedere con i nostri occhi cosa sta accadendo, quali interventi sono in corso e quali sono i tempi reali per la soluzione del problema. I cittadini hanno diritto a risposte chiare e concrete.”

Il sopralluogo servirà ad acquisire informazioni precise e verificabili sullo stato del guasto e sulle attività che Alto Calore sta effettuando per la sua risoluzione.

L’Amministrazione Comunale non intende limitarsi ad attendere nuove comunicazioni, ma vuole verificare direttamente la situazione e ottenere risposte concrete. Quello che si chiede sono interventi tempestivi, informazioni trasparenti e tempi certi. Il Comune continuerà a sollecitare con fermezza Alto Calore, monitorando direttamente l’evolversi della situazione e valutando ogni ulteriore iniziativa necessaria a tutela della cittadinanza.

“La comunità ha bisogno di acqua, di risposte e le risposte devono arrivare adesso.”

Al termine del sopralluogo a Serino, il Sindaco riferirà alla cittadinanza quanto riscontrato sul posto e fornirà gli aggiornamenti disponibili sulla situazione e sui tempi di ripristino del servizio.