Venticano al terzo posto in graduatoria: 6,5 milioni di euro per una nuova scuola

Il Comune di Venticano esprime orgoglio e gratitudine per un risultato storico: il progetto “Lavori di demo-ricostruzione in sito, con accorpamento, dei Plessi Scolastici Infanzia/Primaria e Secondaria e la Palestra” è stato ammesso tra i progetti finanziabili del programma regionale “Scuola Viva”, classificandosi al terzo posto nella graduatoria nazionale per l’area della Campania. Un traguardo che colloca Venticano tra i comuni più virtuosi d’Italia nell’investimento per la rigenerazione delle infrastrutture scolastiche.

L’importo complessivo assegnato è di € 5.038.000,00, a cui si aggiunge un cospicuo cofinanziamento locale di € 1.479.615,79, per un totale dell’intervento pari a € 6.517.615,79, un investimento senza precedenti per il territorio.

Grazie a questo intervento, verrà realizzato un nuovo Polo Scolastico moderno, sicuro e sostenibile, che accorperà in un unico edificio all’avanguardia le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nonché la palestra, sostituendo gli attuali plessi obsoleti e non adeguati alle norme antisismiche ed energetiche.

“Non si tratta solo di costruire nuove aule – dichiara il Sindaco di Venticano, dott. Arturo Caprio, ma di costruire un futuro. Questo progetto trasforma un sogno collettivo in realtà: dare ai nostri ragazzi uno spazio degno, sicuro e stimolante dove imparare, crescere e sognare. Siamo terzi in graduatoria non per caso, ma perché abbiamo saputo progettare con visione, trasparenza e passione. Grazie alla Regione Campania, al Ministero dell’Istruzione e a tutti coloro che hanno creduto

in questo progetto.”