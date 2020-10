Cronaca In Evidenza Primo Piano Guardia di Finanza Napoli, frode ad assicurazioni: eseguite misure patrimoniali per 585 mila euro nei confronti di 4 persone 30 Ottobre 2020

Nella mattinata odierna i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata hanno proceduto al sequestro della somma di denaro in contanti pari ad oltre 10 mila euro, di 33 orologi (di cui 32 “Rolex”) e di 8 veicoli d’epoca (di cui 7 motoveicoli) nei confronti di un imprenditore di Vico Equense, già destinatario, lo scorso 6 ottobre di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari in quanto indagato, unitamente ad altre 3 persone, per i reati di corruzione in atti giudiziari, falsa testimonianza, falsa perizia e frode alle assicurazioni.

Il provvedimento cautelare reale è stato emesso a seguito degli ulteriori

accertamenti tecnici e patrimoniali espletati dalla Guardia di Finanza sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

Le indagini, espletate dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Massa

Lubrense e coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata,

hanno permesso di accertare che l’imprenditore, con l’ausilio di un

avvocato e di due consulenti tecnici d’ufficio, avrebbe posto in essere due

frodi ai danni di compagnie assicurative in materia di sinistri stradali, anche mediante il ricorso a false testimonianze e perizie d’ufficio compiacenti.