Gruppioni in Irpinia: “Gli imprenditori devono essere sostenuti dalla politica”

“I dati relativi allo spopolamento ci lasciano sciocciati. Leggere nel report di Confindustria che 12mila persone vanno via dall’Irpinia nell’ultimo anno, 40 mila nell’ultimo quinquennio, è stato davvero triste”. Ad affermarlo la deputata e imprenditrice bolognese del gruppo Sira Industrie Naike Gruppioni, membro della Commissione Affari esteri, ad un incontro pubblico al Circolo della stampa di Avellino, organizzato dalla componente del Terzo Polo.

“L’Irpinia è terra dotata di grandi potenzialità, in grado di affrontare e risolvere questo problema. La professionalità che ho trovato io investendo in queste zone è incredibile, per questo ritengo che il tessuto delle imprese operanti nel territorio debba rilanciare la propria azione in sinergia con la politica su formazione e orientamento”, prosegue. “Gli imprenditori però devono essere sostenuti dalla politica”.

“Sono una imprenditrice prestata alla politica e so bene che se la politica non parla il linguaggio della realtà: i cittadini voltano le spalle. Costruire un partito da zero come abbiamo fatto noi non è cosa semplice, con Italia Viva c’è condivisone e sinergia per il progetto di Renew Europe. Sarebbe stato più semplice imporre il partito unico, noi abbiamo scelto la strada della condivisione, a partire dagli elettori”.

A coordinare i lavori Marco Pericolo, responsabile provinciale under 30 del movimento lanciato dall’ex ministro Carlo Calenda. In sala anche l’ex presidente della Provincia e candidato alle ultime politiche, Domenico Gambacorta, e il deputato eletto nel collegio Campania 2, il salernitano Antonio D’Alessio.