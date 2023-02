Rubano oro e fucile da caccia: un ladro preso, due in fuga. E’ accadaduto ad Ariano Irpino, dove tre malviventi sono penentrati in un’abitazione. La polizia, giunta prontamente sul posto, ha intercettato un’auto con a bordo tre individui i quali, alla vista della Volante, sono scappati. Nel corso dell’inseguimento il conducente del veicolo in fuga ha rallentato per permettere ai due occupanti di scendere e dileguarsi nelle campagne circostanti per poi proseguire a forte velocità.

L’inseguimento si è concluso dopo poche centinaia di metri, perché l’uomo in fuga ha perso il controllo dell’auto ribaltandosi più volte lungo una scarpata.

Alla guida un cittadino di nazionalità abanese, incensurato. Per lui, un forte dolore alla spalla. Gli agenti di polizia hanno perquisito il veicolo, dentro c’era un zainetto contenente alcune paia di scarpe risultate poi essere provento del furto compiuto poco prima nell’abitazione segnalata.

Il 24enne è stato denunciato in stato di libertà Parte della refurtiva, consistente in alcuni monili d’oro, svariate collane ed un orologio, è stata poi rinvenuta dopo un’accurata perlustrazione della zona nella quale si erano dileguati i due malviventi. Indagini in corso per identificarli.